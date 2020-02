தேசிய செய்திகள்

ராமர் கோவில் கட்ட அமைக்கப்பட்ட அறக்கட்டளையில் ஒரு தலித் உறுப்பினர் உட்பட 15 உறுப்பினர்கள்- அமித்ஷா + "||" + There will be 15 trustees in Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, of which 1 will always be from Dalit community-Union Home Minister Amit Shah:

