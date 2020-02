மாநில செய்திகள்

பட்டாம் பூச்சிகளின் சிறகிலிருந்து பாறாங்கற்களை அகற்றியதற்குப் பாராட்டுக்கள்- கவிஞர் வைரமுத்து + "||" + From the wings of the paternal insects Congratulations on the removal of the boulders poet Vairamuthu

பட்டாம் பூச்சிகளின் சிறகிலிருந்து பாறாங்கற்களை அகற்றியதற்குப் பாராட்டுக்கள்- கவிஞர் வைரமுத்து