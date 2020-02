தேசிய செய்திகள்

20 பயங்கரவாதிகள் இந்த வருடத்தில் கொல்லப்பட்டு உள்ளனர்; காஷ்மீர் டி.ஜி.பி. பேட்டி + "||" + JK DGP Dilbag Singh: Around 20 terrorists have been neutralised so far this year

