கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒரு நாள் போட்டி; 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து வெற்றி + "||" + 1st ODI against India; New Zealand won by 4 wickets

