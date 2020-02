கிரிக்கெட்

முதல் ஒரு நாள் போட்டியில் நேரஅனுமதி கடந்து ஓவர் வீசிய இந்திய அணிக்கு 80% அபராதம் + "||" + 1st ODI against NZ: India have been fined 80 percent of their match fee for a slow over-rate

