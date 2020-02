தேசிய செய்திகள்

தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை அனுமதிக்க முடியாது ; மராட்டிய முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே + "||" + NRC would impact all religions, won't allow it: Uddhav Thackeray

தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை அனுமதிக்க முடியாது ; மராட்டிய முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே