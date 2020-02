தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமைச் சட்ட விளைவுகள் ரஜினிக்கு தெரிந்திருந்தால் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றி இருப்பார்- மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Citizenship law effects If Rajini is known Will change his stance MK Stalin

குடியுரிமைச் சட்ட விளைவுகள் ரஜினிக்கு தெரிந்திருந்தால் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றி இருப்பார்- மு.க.ஸ்டாலின்