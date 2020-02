உலக செய்திகள்

நாளை இந்தியா வருகிறார் இலங்கை பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே + "||" + Lankan PM Rajapaksa to visit India from Friday; trade, defence, maritime talks on cards

நாளை இந்தியா வருகிறார் இலங்கை பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே