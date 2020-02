தேசிய செய்திகள்

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பாஜக அரசின் பணி காரணமாக 37 கோடி மக்களுக்கு வங்கி கணக்கு கிடைத்துள்ளது - பிரதமர் மோடி + "||" + In the last 5 years Due to the work of the BJP government 37 crore people have got bank accounts-PM Modi

