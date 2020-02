தேசிய செய்திகள்

முக்கிய பிரச்சினைகளிலிருந்து நாட்டை திசை திருப்புவதே பிரதமர் மோடியின் வேலை - ராகுல்காந்தி தாக்கு + "||" + PM Modi's style is to distract the country from core issues Rahul Gandhi

முக்கிய பிரச்சினைகளிலிருந்து நாட்டை திசை திருப்புவதே பிரதமர் மோடியின் வேலை - ராகுல்காந்தி தாக்கு