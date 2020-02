உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் ; சீனாவில் பலி எண்ணிக்கை 630 ஆக உயர்வு + "||" + China's Hubei province reports 2,447 new cases of the deadly virus, and 69 new deaths as of Thursday.

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் ; சீனாவில் பலி எண்ணிக்கை 630 ஆக உயர்வு