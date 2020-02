உலக செய்திகள்

காஷ்மீர் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்ற பாகிஸ்தான் கோரிக்கை சவுதி அரேபியா நிராகரிப்பு + "||" + Saudi Arabia rejects Pakistan’s plea for discussion on Kashmir at OIC

