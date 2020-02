தேசிய செய்திகள்

மத்திய மந்திரியை ஆவேசமாக நெருங்கிய தமிழக எம்.பி... மக்களவையில் பரபரப்பு... அவை ஒத்தி வைப்பு + "||" + Uproar in Lok Sabha over Rahul Gandhi danda remark, Congress MPs charge at Union Minister Harsh Vardhan

மத்திய மந்திரியை ஆவேசமாக நெருங்கிய தமிழக எம்.பி... மக்களவையில் பரபரப்பு... அவை ஒத்தி வைப்பு