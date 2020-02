உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பில்கேட்ஸ் அறக்கட்டளை ரூ.10 கோடி நிதியுதவி + "||" + The Bill and Melinda Gates Foundation is donating $100 million to coronavirus relief efforts

