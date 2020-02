உலக செய்திகள்

சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு; முதன்முறையாக அமெரிக்கா, ஜப்பான் நாட்டினர் பலி + "||" + Death toll rises to 723 in China coronavirus; US woman, Japanese man first foreigners to die

