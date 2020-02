தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் அத்துமீறி பாகிஸ்தான் தாக்குதல்; இந்திய ராணுவ வீரர் உயிரிழப்பு + "||" + Kashmir: One Indian Army jawan has lost his life in the ceasefire violation by Pakistan

