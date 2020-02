மாநில செய்திகள்

சேலம் வாழப்பாடியில் புதிய கிரிக்கெட் மைதானத்தை முதல் அமைச்சர் பழனிசாமி திறந்து வைத்தார்

CM Palanisamy opened the new cricket ground at Salem

