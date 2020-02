ஆர்எஸ்எஸ் மூத்த தலைவர் பி.பரமேஸ்வரன் மரணம்: பிரதமர் மோடி இரங்கல்

புதுடெல்லி,

ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் மூத்த தலைவரும், பாரதிய ஜன சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவருமான பி.பரமேஸ்வரன் அதிகாலை காலமானார். அவருக்கு வயது 91. கேரளாவின் பாலக்காடு மாவட்டம், ஓட்டப்பாலத்தில் உள்ள ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த பரமேஸ்வரன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் என ஆர்எஸ்எஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பில் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய், பாஜக மூத்த தலைவர் எல்.கே.அத்வானி ஆகியோருடன் இணைந்து பி.பரமேஸ்வரன் பணியாற்றியுள்ளார்.

பி.பரமேஸ்வரனுக்கு கடந்த 2004-ம் ஆண்டு இவரின் சேவையைப் பாராட்டி மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் பத்ம ஸ்ரீ விருதும், 2018-ம் ஆண்டில் பிரதமர் மோடி, இவருக்கு பத்ம விபூஷன் விருதும் வழங்கி கவுரவித்தனர்.

பரமேஸ்வரனின் உடல் இன்று பிற்பகலில் கொச்சி்யில் உள்ள ஆர்எஸ்எஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் தொண்டர்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்பின் அங்கிருந்து சொந்த ஊரான சேர்தலா அருகில் உள்ள முகம்மாவில் இறுதிச் சடங்கு நடைபெறுகிறது.

இந்நிலையில், ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் மூத்த தலைவர் பி.பரமேஸ்வரன் மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவில்,

பாரதமாதாவின் பெருமைக்குரிய, அர்ப்பணிப்பு மிக்க மகன் பி. பரமேஸ்வரன். இந்தியாவின் கலாச்சார, ஆன்மீக மறுமலர்ச்சிக்கும், ஏழைகளின் முன்னேற்றத்துக்கும் தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர் பரமேஸ்வரன். பரமேஸ்வரின் தத்துவங்கள், சிந்தனைகள், எழுத்துகள் அற்புதமானவை.

தேசத்தைக் கட்டமைத்த தலைவர்களில் ஒருவர், பாரதிய விசாரா கேந்திரம், விவேகானந்தா கேந்திரம் உள்ளிட்ட பல அமைப்புகளை உருவாக்கி வளர்த்தவர். பல முறை அவருடன் உரையாடுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. அவரின் மறைவு வேதனையளிக்கிறது. ஓம் சாந்தி எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு தலைவர்கள், கேரள முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன், ஆர்எஸ்எஸ் மூத்த தலைவர் பரமேஸ்வரன் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

Shri P Parameswaran was a proud and dedicated son of Bharat Mata. His was a life devoted to India’s cultural awakening, spiritual regeneration and serving the poorest of the poor. Parameswaran Ji’s thoughts were prolific and his writings were outstanding. He was indomitable!