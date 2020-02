தேசிய செய்திகள்

“கொரோனோ வைரஸ் பாதிப்பை தடுக்க சீனாவுக்கு இந்தியா உதவ தயார்" சீன அதிபருக்கு பிரதமர் மோடி கடிதம் + "||" + PM Modi has expressed solidarity with Chinese President Xi Jinping & the people of China over the outbreak of CoronaVirus In a letter written to Chinese President

