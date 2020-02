தேசிய செய்திகள்

டெல்லி சட்டசபை தேர்தலில் 62.59% வாக்குகள் பதிவு - தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு + "||" + Delhi Election Commission: The voter turnout in Delhi was 62.59% DelhiElections2020

