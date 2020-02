மாநில செய்திகள்

அரசு மருத்துவமனைகளில் மருத்துவர்களுக்கான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் போதுமான அளவு உள்ளது - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + There is an adequate supply of safety equipment for physicians Vijayabaskar

