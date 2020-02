உலக செய்திகள்

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் வரும் 24ந்தேதி இந்தியா வருகை; வெள்ளை மாளிகை அறிவிப்பு + "||" + US President Donald Trump to visit India on Feb 24-25, says White House

