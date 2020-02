தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் இந்திய ராணுவம் பதிலடி; 3 பாகிஸ்தானிய பயங்கரவாதிகள் சுட்டு கொலை + "||" + 3 Pakistani terrorists were killed in Indian retaliation across LoC in JK

