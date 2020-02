உலக செய்திகள்

வங்காளதேசத்தில் படகு விபத்து; 14 ரோஹிங்யா அகதிகள் பலி + "||" + 14 Rohingya die, dozens unaccounted for as boat sinks off Bangladesh

வங்காளதேசத்தில் படகு விபத்து; 14 ரோஹிங்யா அகதிகள் பலி