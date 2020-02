தேசிய செய்திகள்

டெல்லி சட்டசபை தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி முன்னிலை: அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு ராகுல்காந்தி வாழ்த்து

My best wishes & congratulations to Mr Kejriwal and the AAP on winning the Delhi Assembly elections ragul gandhi

