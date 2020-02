தேசிய செய்திகள்

டெல்லி முதல் மந்திரியாக வரும் 16ந்தேதி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பதவியேற்பு + "||" + AAP chief Arvind Kejriwal to take oath as the CM of Delhi on 16th February

