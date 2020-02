புதுடெல்லி,

காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி, தனது ‘டுவிட்டர்’ பக்கத்தில் ஒரு பதிவு வெளியிட்டார்.

அதில், ‘‘கொரோனா வைரஸ், நமது மக்களுக்கும், பொருளாதாரத்துக்கும் அதிதீவிர அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது. ஆனால், இந்த அச்சுறுத்தலை மத்திய அரசு பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை.

வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் ஆகும்’’ என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

The Corona Virus is an extremely serious threat to our people and our economy. My sense is the government is not taking this threat seriously.



Timely action is critical.#coronavirushttps://t.co/bspz4l1tFM