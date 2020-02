தேசிய செய்திகள்

சீனாவுக்கு மருத்துவபொருட்கள் அனுப்ப உள்ளோம் - மத்திய மந்திரி ஹர்ஷ வர்தன் பேட்டி + "||" + we are sending some medical supplies, equipments and other materials to China as a goodwill measure Union Minister Dr Harsh Vardhan

