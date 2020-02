தேசிய செய்திகள்

டொனால்டு டிரம்ப் வருகையின் போது குடிசை வாரிய குடியிருப்புகளை மறைக்கும் வகையில் ஏழு அடிக்கு சுவர் + "||" + Ahmedabad Civic body builds wall to mask a slum area on Modi-Trump roadshow route, says report

டொனால்டு டிரம்ப் வருகையின் போது குடிசை வாரிய குடியிருப்புகளை மறைக்கும் வகையில் ஏழு அடிக்கு சுவர்