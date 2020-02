உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் ஜப்பானில் ஒருவர் உயிரிழப்பு + "||" + Japan confirms its first death from the coronavirus

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் ஜப்பானில் ஒருவர் உயிரிழப்பு