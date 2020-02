மாநில செய்திகள்

சென்னையில் பிப்ரவரி 28-ம் தேதி வரை போராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம், மனிதச்சங்கிலி, பொதுக்கூட்டம் நடத்த தடை + "||" + Ban for 15 days agitation and rally in chennai city from today - police commissioner a. K. Viswanathan

