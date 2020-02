தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதாவின் பிளவுபடுத்தும் அரசியலை மக்கள் ஆதரிக்கவில்லை ; காங்கிரஸ் + "||" + delhi election results people kept away bjps divisive politics says mallikarjun kharge

பா.ஜனதாவின் பிளவுபடுத்தும் அரசியலை மக்கள் ஆதரிக்கவில்லை ; காங்கிரஸ்