2020-21 ஆம் ஆண்டு நிதியாண்டில் தமிழகத்தின் கடன் ரூ.4,56,660 கோடியாக இருக்கும் பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு + "||" + In fiscal year 2020-21 Debt of Tamil Nadu 4,56,660 crore Has been announced in the budget.

