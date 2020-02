தேசிய செய்திகள்

நிர்பயா குற்றவாளி வினய்சர்மா மனு தள்ளுபடி - உச்சநீதிமன்றம் + "||" + 2012 Delhi gang-rape case: Supreme Court dismisses the petition of death-row convict Vinay Kumar Sharma challenging the rejection of the mercy petition by President Kovind

