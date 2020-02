தேசிய செய்திகள்

அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பதவி ஏற்பு விழாவில் பங்கேற்க பிரதமர் மோடிக்கு அழைப்பு + "||" + Delhi CM-designate Arvind Kejriwal has invited Prime Minister Narendra Modi to attend his swearing-in ceremony on 16th February

அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பதவி ஏற்பு விழாவில் பங்கேற்க பிரதமர் மோடிக்கு அழைப்பு