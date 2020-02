மாநில செய்திகள்

வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் முழுமையாக இல்லை - கே.எஸ்.அழகிரி + "||" + The possibilities for allocating funds to development projects are not absolute KSAzhagiri

வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் முழுமையாக இல்லை - கே.எஸ்.அழகிரி