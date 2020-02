உலக செய்திகள்

இந்திய பயணத்தை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி இருக்கிறேன் : டிரம்ப் டுவிட் + "||" + Going To India", Says Trump, Cites Mark Zuckerberg On Who's No. 1 On FB

இந்திய பயணத்தை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி இருக்கிறேன் : டிரம்ப் டுவிட்