24 மணி நேரத்தில் விஜயின் குட்டி கதை பாடலுக்கு "90 லட்சம் பார்வைகள் 10 லட்சம் லைக்குகள் "

சென்னை

பிகில் படத்துக்குப் பிறகு மாநகரம் பட இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வருகிறார் . இதற்கான அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியானது. மாஸ்டர் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தப் படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

மாஸ்டர் படத்தில் மாளவிகா மோகனன் கதாநாயகியாக நடித்து வருகிறார். விஜய் சேதுபதி வில்லனாக நடிக்கிறார். ஆண்ட்ரியா, சாந்தனு, நாசர், அர்ஜுன்தாஸ் உள்பட லர் நடிக்கிறார்கள்.

விஜய் கல்லூரி பேராசிரியராக நடிக்கிறார் என்றும், நீட் தேர்வு பாதிப்புகளை பற்றிய கதையம்சத்தில் தயாராகிறது என்றும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதை படக்குழுவினர் உறுதிப்படுத்தவில்லை.

இந்நிலையில், நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் மாஸ்டர் திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் 'ஒரு குட்டி கதை' காதலர் தினமான நேற்று வெளியானது.

விஜய் பாடியுள்ள 'ஒரு குட்டி கதை' எனத் தொடங்கும் முதல் பாடல் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இந்த பாடல் 24 மணி நேரத்தில் பெற்ற பார்வைகள் மற்றும லைக்ஸ்களை சோனி நிறுவனம் வெளியிட்டு உள்ளது.

CREATING HISTORY!



9 MILLION + real-time views and 1 MILLION likes in 24 HOURS! #Thalapathy's #KuttiStory



