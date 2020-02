கம்பாளா வீரர் சீனிவாச கவுடா போட்டிகளில் கலந்துக்கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்படும் - விளையாட்டுத்துறை மந்திரி கிரண் ரிஜிஜூ

புதுடெல்லி,

கர்நாடகாவில் புகழ்பெற்ற பாரம்பரிய விளையாட்டான கம்பாளாவில் வேகமாக ஓடும் எருமை மாடுக ளுடன், அதனை இயக்கும் பயிற்சி வீரர் ஒருவர் உடன் ஓடுவார். இந்த போட்டியில் 2013 ம் ஆண்டு முதல் மங்களூருவின் மிஜர் அஸ்வத்பூர் பகுதியை சேர்ந்த சீனிவாச கவுடா கலந்து கொண்டு வருகிறார். இந்தநிலையில் இவர் கடந்த 1ம் தேதி நடைபெற்ற கம்பாளா போட்டியில், மொத்த தூரமான 142.5 மீ., 13.62 வினாடிகளில் கடந்தார். 100 மீ., தூரத்தை 9.55 வினாடிகளில் கடந்து அனைவரின் பாராட்டுகளை பெற்றார்.

2017 ல் நடந்த ரியோ ஒலிம்பிக் போட்டியில் 100 மீட்டர் ஓட்ட பந்தயத்தில் ஜமைக்காவை சேர்ந்த உசைன் போல்ட்டின் அந்த இலக்கை 9.58 வினாடிகளில் கடந்தார். இதுவே இதுவரை உலக சாதனையாக பார்க்கப்பட்டு வரும் நிலையில், கம்பாளா வீரர் சீனிவாச கவுடா 9.55 விநாடிகளில் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இது குறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள மத்திய விளையாட்டுத்துறை மந்திரி கிரண் ரிஜிஜூ, இந்த வீரரை மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகம் தொடர்பு கொண்டுள்ளதாகவும், அவர் திங்களன்று இந்திய விளையாட்டு ஆணையம் வந்தடைவார் எனவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அவருக்கு தலைசிறந்த பயிற்சியாளர்கள் மூலம் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு போட்டிகளில் கலந்துக்கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்படும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Yes @PMuralidharRao ji. Officials from SAI have contacted him. His rail ticket is done and he will reach SAI centre on monday. I will ensure top national coaches to conduct his trials properly. We are team @narendramodi ji and will do everything to identity sporting talents! https://t.co/RF7KMfIHAD