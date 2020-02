உலக செய்திகள்

ஜப்பான் சொகுசு கப்பலில் உள்ள 40 அமெரிக்கர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு + "||" + 40 Americans on cruise ship in Japan have been infected with coronavirus: official

