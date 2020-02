பட்ஜெட்

தற்போதைய பட்ஜெட் அனைத்து நிலைமைகளையும் மாற்றுவதற்கு போதுமானதாக இல்லை- மாண்டேக் சிங் அலுவாலியா + "||" + Current Budget did not do enough to change all the situation-Montek Singh Ahluwalia

