தேசிய செய்திகள்

'நமஸ்தே டிரம்ப்' நிகழ்ச்சிக்கு 1 லட்சத்திற்கும் மேல் மக்கள் கூடுவார்கள்; குஜராத் முதல் மந்திரி + "||" + Gujarat CM Vijay Rupani: 1 lakh people will be present in 'Namaste Trump' event

'நமஸ்தே டிரம்ப்' நிகழ்ச்சிக்கு 1 லட்சத்திற்கும் மேல் மக்கள் கூடுவார்கள்; குஜராத் முதல் மந்திரி