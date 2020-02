கிரிக்கெட்

இரு நாடுகளும் வெங்காயம்,தக்காளி வர்த்தகம் செய்ய முடியும் என்றால் ஏன் கிரிக்கெட் விளையாடக்கூடாது -சோயிப் அக்தர் + "||" + Can trade onion, tomatoes then why not play cricket Shoaib Akhtar on India-Pakistan bilateral series

