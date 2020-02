மாநில செய்திகள்

கூட்டுறவு வங்கிகளில் உண்மையான விவசாயிக்கு கடன் இல்லை என்ற நிலை வராது - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ + "||" + In cooperative banks For the real farmer There is no debt Minister SellurRaju

கூட்டுறவு வங்கிகளில் உண்மையான விவசாயிக்கு கடன் இல்லை என்ற நிலை வராது - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ