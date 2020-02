மாநில செய்திகள்

இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை : தமிழக சட்டப்பேரவையில் இருந்து திமுக வெளிநடப்பு + "||" + Dual Citizenship for Sri Lankan Tamils: DMK to walk out of Tamil Nadu assembly

இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை : தமிழக சட்டப்பேரவையில் இருந்து திமுக வெளிநடப்பு