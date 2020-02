உலக செய்திகள்

ஜப்பானிய கப்பலில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 542 ஆக உயர்வு + "||" + 542 persons affected by coronavirus on Diamond Princess cruise ship off Japan

