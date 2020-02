வறுமையை சுவருக்கு பின்னால் மறைக்க பார்க்கிறார்கள் பா.ஜனதா அரசு மீது காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு

புதுடெல்லி,

காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீப்சிங் சுர்ஜேவாலா டுவிட்டரில், ‘‘நாம் வாழும் இந்த காலத்தில் நாட்டின் உள்நாட்டு உற்பத்தி சில டன்களாகவும், குடிமக்களின் உரிமைகள் சில வோல்ட் அளவிலும், தேசியவாதம் டெசிபல் அளவிலும், வறுமை நீளத்திலும், உயரத்திலும் சுவர் அளவுக்கும் உள்ளது. இதுதான் பா.ஜனதாவின் புதிய இந்தியா’’ என்று கூறியுள்ளார்.

மற்றொரு செய்தி தொடர்பாளர் கவுரவ் வல்லப், ‘‘பா.ஜனதா அரசுக்கு பிடித்த விளையாட்டு கண்ணாமூச்சி. விவசாயிகள் தற்கொலை விவரங்கள், வேலையில்லாதோர் பட்டியல், பண மதிப்பிழப்பின் உண்மை, உள்நாட்டு உற்பத்தியின் உண்மையான தகவல் ஆகியவை மறைக்கப்படுகிறது. குஜராத்துக்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் வரவிருப்பதையொட்டி வறுமையை சுவருக்கு பின்னால் மறைக்கப்பார்க்கிறார்கள்.

இப்போது 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மக்களின் நுகர்வு குறைந்துவிட்டதையும் மறைத்துவிட்டார்கள். இந்த தகவல்களை மறைக்காமல் மக்கள் மத்தியில் வெளிப்படுத்த வேண்டும்’’ என்று கூறியுள்ளார்.

We live in times where :



GDP is measured in tons,



Citizen rights in volts,



Nationalism in decibels,



Poverty in height & length of the wall



