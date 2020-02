உலக செய்திகள்

தீவிரவாதிகளுக்கு நிதி: சட்டத்தை கடுமையாக்க பாகிஸ்தானுக்கு சர்வதேச நிதி கண்காணிப்பு அமைப்பு வலியுறுத்தல் + "||" + Financial Action Task Force meeting is under way in Paris and its agenda includes a decision on Pakistan’s status.

தீவிரவாதிகளுக்கு நிதி: சட்டத்தை கடுமையாக்க பாகிஸ்தானுக்கு சர்வதேச நிதி கண்காணிப்பு அமைப்பு வலியுறுத்தல்