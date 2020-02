மாநில செய்திகள்

சாத்தூர் அருகே பட்டாசு தொழிற்சாலையில் வெடி விபத்து 3 பேர் பலி + "||" + Three killed in explosion at fireworks factory near shatur

