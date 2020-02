உலக செய்திகள்

சர்வதேச நிதி கண்காணிப்பு அமைப்பின் துணைக் குழு பாகிஸ்தானை சாம்பல் பட்டியலில் வைக்க பரிந்துரை + "||" + Sub-group of FATF recommends continuation of Pakistan in 'grey list': Report

சர்வதேச நிதி கண்காணிப்பு அமைப்பின் துணைக் குழு பாகிஸ்தானை சாம்பல் பட்டியலில் வைக்க பரிந்துரை